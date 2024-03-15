К мартовским праздникам уральцы покупали смарт-часы и умные колонки

Смартфоны в качестве праздничных подарков в этом году уступили место другим гаджетам. Особенно популярны у жителей Свердловской области смарт-часы и фитнес-браслеты. Накануне 8 Марта их продажи выросли в 3,2 раза по сравнению с обычной неделей.

По данным объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов на Среднем Урале выросли на 30% в штуках и на 34% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Лидерами продаж стали цифровые аксессуары и «умные» колонки. Так, число покупок умных часов выросло в 2,1 раза, а фитнес-браслетов – в 4,8 раза. В топе продаж – Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Традиционный лидер среди аксессуаров – беспроводные наушники – также показал рост: продажи увеличились в деньгах более чем в 3 раза. Здесь в списке наиболее частых покупок – Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок выросли в 2 раза в штуках и в 3,6 раза в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение «Яндекс-станциям» с Алисой в версии «Лайт» и «Мини+».

Категория смартфонов росла медленнее остальных и показала самый скромный прирост в преддверии праздников – 43% в денежном эквиваленте.

«Накануне женского праздника покупатели больше обычного интересовались теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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