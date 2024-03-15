На памятной медали предвыборной викторины с контура области исчез целый район (ФОТО)

Сегодня в Свердловской области началась викторина «Опорный край», официально приуроченная к 90-летию образования региона в его нынешних границах.

На первом этапе участникам выдают памятную медаль, на одной из сторон которой нанесен контур Свердловской области. Внимательные свердловчане разглядели, что с этим контуром что-то не так: южная граница области выглядит щербатой, хотя в действительности она почти ровная. На изображении почему-то нет Артинского района – муниципалитета на самом юго-западе региона. Вместо него на рисунке просто пустота.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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