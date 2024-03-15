В Екатеринбурге глыба льда упала на 3-летнего ребенка, когда тот играл рядом с домом. Ребенок потерял сознание, его увезли в ДГБ № 9.

«По предварительной информации, сегодня в 14:10 на пульт оперативных служб поступило сообщение о падении на 3-летнего ребенка с жилого дома глыбы льда. По имеющейся на данный момент информации, мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Широкореченской. Прокуратура начала проверку.

«Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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