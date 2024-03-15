Масленица потеснила святого Патрика в ресторанах и пабах

В ближайшее воскресенье, 17 марта, поклонники ирландской культуры будут отмечать День святого Патрика. Однако то ли из-за того, что в этом году «Патрики» совпали по дате c последним днем Масленицы, то ли от того, что популярность западных праздников заметно упала, специальные акции к этому празднику подготовили немногие. Тем не менее «Новому Дню» удалось найти несколько мест.

Например, 15 марта в 23:00 начнется «Ночь Святого Патрика» в клубе «Нирвана» (ул. Шевченко, 9). Организаторы анонсируют выступления нескольких музыкальных коллективов – Drinking Pumpkins, «Украли клевер», «Красная скрипка». Танцевальная поддержка – Shaun the Sheep.

В субботу, 16 марта, День святого Патрика отметят в ресторане «Максимилианс» (ул. Куйбышева, 44д). Гостям обещают пир горой и танцы до упаду.

В пабе «Ирландский дворик» никаких мероприятий, посвященных Дню святого Патрика, в этом году не запланировано.

В честь святого Патрика в воскресенье днем в центре города будут прогуливаться любители ирландских терьеров, керри-блю-терьеров, ирландских волкодавов, ирландских сеттеров и других ирландских пород собак.

Стоит напомнить, что в 2017 году святой Патрик – креститель Ирландии был включен в месяцеслов Русской православной церкви, так что праздновать день его памяти незазорно, особенно если при этом не предаваться излишествам. Тогда, 7 лет назад, в РПЦ выразили надежду, что День святого Патрика в православной традиции не превратится в банальный «пивной фестиваль». Работу по включению Патрика в православный календарь проводила специальная комиссия РПЦ. При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях РПЦ и поместных православных церквях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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