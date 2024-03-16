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Суббота, 16 марта 2024, 10:43 мск

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ФСБ задержала мужчину, который готовил теракт в Свердловской области

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который готовил теракт на одном из железнодорожных узлов в Свердловской области. Об этом сообщают РИА Новости.

«Россиянин по заданию украинской разведки планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Фигурант был завербован украинскими спецслужбами во Львове, он должен был устраивать сходы железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах спецоперации», – говорится в сообщении РИА Новости.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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