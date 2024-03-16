День хороший, солнце светит, весна – полпред позвал уральцев на выборы

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проголосовал на избирательном участке в Тюмени. По словам полпреда, выборы в регионах Уральского федерального округа проходят в полном соответствии законодательству.

«Активно голосуют все регионы Уральского федерального округа. Серьезных, существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, за первый день и первые часы голосования второго дня выборов не зафиксировано», – отметил полпред.

Владимир Якушев добавил, что выборы главы России – это важнейшее событие, поэтому настроение праздничное.

«День прекрасный, погода хорошая, солнце светит, весна. И событие важное. Мы выбираем будущее страны, как минимум, на шесть лет. Выбираем президента Российской Федерации – человека, от которого многое зависит. Время непростое. Испытаний много. Поэтому главное – не ошибиться. Я обращаюсь ко всем жителям Тюменской области и Уральского федерального округа – надо найти время и прийти на избирательные участки», – подчеркнул полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

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