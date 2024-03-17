В Свердловской области закрылись участки – выборы президента РФ завершены

В 20:00 в Свердловской области закрылись все избирательные участки. Одновременно завершилось дистанционное электронное голосование. Члены УИК приступили к подсчету голосов.

Выборы президента РФ длились в течение трех дней. По данным областного избиркома, все участки отработали в штатном режиме. Общая явка с учетом ДЭГ в Свердловской области на 18:00 составила 68,7%. На тот момент это был наименьший показатель среди регионов УрФО. Итоговая явка будет объявлена завтра, 18 марта, после оглашения результатов голосования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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