В Екатеринбурге потеплеет до +11 градусов, правда, ненадолго

В Екатеринбурге и на юге Свердловской области сегодня днем воздух прогреется до +11 °C. Но уже во второй половине дня начнется похолодание. В ближайшие дни днем будет +3...+5°, ночами – до -4.

«На юге региона, перед фронтом, в понедельник ожидается пик потепления. Дневной прогрев до +9..+11 градусов близок к рекордным значениям, если вспомнить, что суточный рекорд максимальной температуры в Екатеринбурге для 18 марта составляет +11,1 °C, – пишет в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин. – Сегодня начнется арктическое вторжение в тылу циклона на территорию Западной Сибири. Похолодание затронет и Урал, в том числе и северные районы Свердловской области. В течение дня 18 марта направление ветра сменится на северное, а под влиянием атмосферного фронта небольшой снег пройдет в северной половине Свердловской области».

Похолодание будет недолгим, и уже к среде снова станет теплее. По всей Свердловской области на этой неделе ожидается среднесуточная температура на 3-6 градусов выше климатической нормы, с относительно холодными ночами.

В Екатеринбурге 19 марта днем будет +3 °C, ночью – -2, в среду-пятницу днем ожидается +5...+6°, ночами – до -3 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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