В Академическом зиму проводили фаер-шоу и салютом: на Масленицу пришли тысячи горожан (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга накануне широко отметили Масленицу. На гуляния в Преображенском парке вышли тысячи человек, в основном семьи с детьми. Для гостей всех возрастов были свои развлечения и аттракционы. А завершился праздник фаер-шоу, сожжением чучела зимы и красочным салютом.

Гуляния в Преображенском парке в Академическом продолжались почти весь день. Хорошая погода и разнообразная программа привлекла на Масленицу тысячи жителей и гостей района. Ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») подготовил на празднике несколько зон с конкурсами и развлечениями. Например, можно было покататься на пони, сделать свою куколку-масленицу или поучаствовать в росписи ложек. А еще на празднике кидали валенки, перетягивали канат, бились на подушках и участвовали в беге с блинами на сковородке.

На сцене в это время шел праздничный концерт, были и показательные выступления настоящих богатырей, для которых не проблема надуть грелку.

Большой популярностью пользовалась полевая кухня, где предлагали гречневую кашу и сладкий чай. И конечно, гостей Масленицы угощали блинами.

В финале Масленицы, конечно, сжигали чучело зимы. УК «Академический» подготовила для жителей района сюрприз. Перед сжиганием чучела артисты устроили зажигательное фаер-шоу с трюками. Зиму поджигали под крики детей «Гори, гори ясно!».

Когда чучело загорелось, в небо запустили салют из красок – подарок от АО СЗ «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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