Диетолог назвала продукты для борьбы с весенним авитаминозом

В начале весны из-за нехватки витаминов и короткого светового дня многие чувствуют сонливость, апатию, слабость и снижение чувствительности. Авитаминоз зачастую является следствием недостаточно сбалансированного и разнообразного рациона питания. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина поделилась рекомендациями по витаминизации организма в начале весны.

По словам специалиста, зимой из-за климатических особенностей уральцы меньше едят свежих овощей и фруктов. Тепличные продукты, которые в зимний период люди покупают в магазинах, не всегда содержат питательные вещества в больших количествах. Недостаток в рационе фруктов и ягод, голодание, соблюдение вегетарианских и монодиет являются причинами проявления авитаминоза и гиповитаминоза.

В зоне риска оказываются те, кто сидят на определенных диетах без наблюдения у специалистов; беременные женщины; пациенты, которые занимаются тяжелым физическим трудом (без сбалансированного питания); люди с психологическим расстройством, на фоне которого есть нарушение аппетита или проявление гипо- или авитаминоза. «Симптомы зависят от того или иного витамина или микроэлемента. У человека может наблюдаться слабость, апатия, вялость, проявления со стороны нервной системы, болевые ощущения в ногах, снижение чувствительности, не исключены покалывание или мурашки в ногах или на руках. Может быть снижение памяти, забывчивость», – рассказала Бородина о симптомах заболевания.

Чтобы сохранять энергию, эксперт рекомендует питаться разнообразно и калорийно. «Рацион должен быть сбалансированным. Сейчас очень популярно правило тарелки: когда в ней и овощи, и фрукты, и крупы, и белковые, и кисломолочные продукты. То, что мы видим на пирамиде продуктов питания, все должно быть в рационе. Разумеется, с поправкой на собственные хронические заболевания», – поделилась главный диетолог. Не нужно полностью исключать какие-то продукты, все должно быть в равных частях: жиры, углеводы, белки, из которых синтезируются иммуноглобулины, ферменты, укрепляющие иммунитет. В день нужно употреблять примерно два-три крупных фрукта или овоща (не менее 400 г). Диеты, отвергающие белок, нужно отложить.

Хандра и апатия могут проявиться также из-за недостатка витамина D, поскольку в зимний период организму не хватает солнечного света. Чтобы восполнить этот дефицит, необходимо есть продукты, в которых содержится витамин D: морская жирная рыба, рыбий жир, сливочное масло, сыр, другие молочные продукты, а также водоросли, куриные желтки. Зимой организму человека также не хватает витаминов А, С и группы В. Для их восполнения следует разнообразить питание и не увлекаться всевозможными БАДами.

По словам Бородиной, совсем необязательно покупать супердорогие продукты или препараты, возможны различные варианты. Из недорогих овощей и фруктов для витаминизации организма подойдут яблоки, свекла, репка, морковь и другие общедоступные продукты. Что касается витаминотерапии, то лучше проконсультироваться у врача. Сначала нужно убедиться, что имеется дефицит витаминов, чтобы не случилось передозировки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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