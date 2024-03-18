Химик-сибиряк устроил нарколабораторию на Урале

Житель Новосибирска устроил на Урале нарколабораторию – он арендовал дом в Березовском, где сам же и изготавливал мефедрон. Он был участником банды, которая занималась производством и сбытом запрещенных веществ. Как уточнили в прокуратуре, сибиряку отвели роль химика-лаборанта.

Задержать его удалось с огромной партией мефедрона, который он сам и «наварил». Сибиряк расфасовал по пакетам почти 11 кг вещества, сложил в рюкзак и сам же пошел раскладывать его по тайникам. На выходе из дома его задержали полицейские.

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор химику, он признан виновным в преступлениях по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере». Мужчина свою вину признал, он проведет в колонии строгого режима 15 лет и 2 месяца.

Екатеринбург, Елена Сычева

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