В Верхней Пышме прошла спартакиада среди российских школьников «Здоровое поколение»

В Верхней Пышме прошла XII спартакиада школьников «Здоровое поколение». Мероприятие проводилось с 15 по 17 марта. Участники спартакиады, а это порядка 400 человек, – воспитанники спортивных школ, клубов и секций из Владимирской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей и республики Башкортостан. К состязаниям присоединилась также команда от благотворительного фонда «Дети России», состоящая из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из города Арти.

Спортивная программа включала соревнования по баскетболу, настольному теннису, плаванию и лыжным гонкам. В распоряжение молодежи были предоставлены лучшие площадки Верхней Пышмы.

Всего было разыграно 9 комплектов медалей в личных и командных зачетах. По результатам общекомандного зачета спортсмены из Серова, Верхней Пышмы и Кировграда заняли первое, второе и третье места соответственно. Все команды-участники получили подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

«Проводя подобные спортивные состязания, мы преследуем одну цель: сделать физкультуру и здоровый образ жизни популярными среди молодежи. Эта задача особенно актуальна в небольших городах, которые строятся вокруг промышленных предприятий. Соревнуясь друг с другом, ребята равняются на самых сильных, ловких, смелых сверстников, заряжаются желанием продолжать тренировки. Они не только закаляются физически, но и заводят новых друзей по всей России. Так мы воспитываем будущих граждан, а значит, формируем будущее всей страны», – рассказали организаторы мероприятия.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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