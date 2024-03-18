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Понедельник, 18 марта 2024, 12:48 мск

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Чемпионку из Екатеринбурга ограбили в Риме (ВИДЕО)

Серебряного призера Олимпийских игр, легкоатлетку Олесю Красномовец ограбили в Риме, куда она прилетела, чтобы пробежать местный марафон. Во время обеда в кафе у нее украли сумку с документами, деньгами и наушниками. Спортсменка повесила сумку на спинку стула, а сверху замаскировала ее пиджаком, но это не остановило воров.

По геолокации Красномовец обнаружила преступников – это оказались цыгане, живущие под мостом, однако украденное они возвращать екатеринбурженке отказались. По ее словам, ей пришлось сдать билеты, купленные ранее на 18 марта. А теперь она не может дозвониться до российского консульства и, по ее словам, находится в отчаянии.

Чемпионку ограбили в Риме

Екатеринбург, Елена Сычева

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