Уральцы испортили 55 тысяч бюллетеней

В Свердловской области признали недействительными 55 тысяч бюллетеней. Это те, в которых стояло 2 и более отметок за кандидатов, равно как и те, в которых не стояло их вовсе.

Испортить бюллетени предпочли примерно 1,5% избирателей, сообщила в ответ на вопрос «Нового Дня» глава ИКСО Елена Клименко.

При этом в 2018 году на президентских же выборах были испорчены 27 тысяч бюллетеней, тогда это составило примерно 1% от проголосовавших.

Екатеринбург, Елена Сычева

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