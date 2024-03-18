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Понедельник, 18 марта 2024, 14:41 мск

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Под Асбестом грузовик насмерть сбил пешехода

Фото ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на 5 км трассы «Асбест – Рефтинский» водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода. Трагедия произошла сегодня около 4 часов 40 минут.

По информации регионального ГИБДД, 35-летний водитель, управляя фургоном, наехал на мужчину, который шел посреди проезжей части без световозвращающих элементов.
В результате аварии, пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП сотрудниками ОВД проводится расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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