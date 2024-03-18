Энергетики установили оборудование для защиты от сильного ветра на ЛЭП, питающей север Свердловской области

Энергетики компании «Россети» смонтировали новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок на магистральной линии электропередачи на севере Свердловской области. Эта же ЛЭП участвует в электроснабжении газовых компрессорных станций на юге ХМАО, где находятся компрессорные станции крупной нефтегазовой компании.

«На 34 опорах ЛЭП «БАЗ – Белка» энергетики установили гасители вибрации, которые уменьшают вероятность повреждений провода и грозотроса при воздействии ветра. Также специалисты МЭС Урала провели верховой осмотр промежуточных и анкерных опор, отрегулировали и заменили разрядные рога, изоляторы и арматуру, проверили состояние проводов в поддерживающих зажимах. Всего было установлено более 50 единиц нового оборудования», – сообщили в пресс-службе ПАО «Россети».

Проведенные работы позволят обеспечить надежную работу ЛЭП, от которой зависит электроснабжение северных районов Свердловской области и транзит энергии на юг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

До конца года энергетики установят новые гасители вибрации и изоляторы еще на шести ЛЭП Свердловской области. Особое внимание будет уделено линии 500 кВ «Тагил – БАЗ», которая участвует в электроснабжении одного из крупнейших глиноземных предприятий в стране.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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