Сегодня день весеннего равноденствия

Сегодня отмечается день весеннего равноденствия. В науке этот день считается началом астрономической весны, когда Солнце переходит из южного полушария в северное. Небесное светило опередит привычный ежегодный график на целые сутки – так происходит каждый високосный год. Официальное вступление астрономической весны в свои права произойдет в 8 часов 48 минут по московскому времени. Считается, что в этот день на всей Земле продолжительность дня и ночи одинаковы.

Праздник начала астрономической весны существует у многих народов. Древние славяне в этот день прославляли весну и солнце и сжигали чучело зимы. У кельтов и друидов этот праздник назывался эльфийским Новым годом или праздником птиц. В Японии, например, с весенним равноденствием связывают наступление дней весеннего Хингана. Заканчивается Хинган цветением сакуры, которое привлекает туристов со всего мира.

В большинстве мусульманских стран отмечают Навруз – наступление Нового года по солнечному календарю, праздник, который появился задолго до распространения ислама, он символизирует вечное обновление жизни.

Стоит отметить, что в день весеннего равноденствия можно предсказывать погоду на лето. Ветреная погода – теплое лето, снег – сухое лето. Ясная ночь – частые грозы.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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