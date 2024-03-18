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Понедельник, 18 марта 2024, 14:42 мск

Новости Екатеринбург

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После столкновения грузовиков на ЕКАД водителя зажало в кабине

Фото: скрин с видео ГИБДД

На 46 км ЕКАД Железнодорожного района Екатеринбурга столкнулись два грузовика. В результате ДТП одного из водителей зажало в кабине.
«Водитель автомобиля Schmitz, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Sitrak», – уточнили в региональном ГИБДД.

Сотрудники экстренных служб извлекли пострадавшего из грузовика, которого зажало в кабине. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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