Полпред Якушев поздравил Путина с победой на выборах

Полномочный представитель президента Владимир Якушев подвел первые итоги голосования на выборах президента России в регионах Уральского федерального округа

«Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трёх дней голосования, честный и ответственный выбор, – подчеркнул Владимир Якушев. – Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь – за президента Путина. За сильную и независимую страну!»

Полпред особо отметил, что выборы главы государства прошли в полном соответствии с законодательством. При этом и показатели явки, и уровень поддержки президента были беспрецедентными.

Владимир Якушев поблагодарил за работу всех сотрудников избирательных комиссий, силовых структур и других ведомств, которые обеспечили полную легитимность и безопасность выборов.

Самую высокую явку показал Ямало-Ненецкий автономный округ – 94,11%. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре явка составила 87,13%. В Тюменской области – 84,3%, в Челябинской области – 79,03%, в Курганской области – 77,23%, в Свердловской области – 71,03%.

Екатеринбург, Елена Васильева

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