Лихач на иномарке врезался в «десятку». Водитель-пенсионер погиб

Сегодня рано утром на Сортировке столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них, пенсионер 1959 г.р., погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла на перекрестке улиц Техническая и Сортировочная. 30-летний водитель «Хендай Акцент» в нарушение правил выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной ВАЗ-2110. Водитель «Лады», мужчина 64 лет, скончался на месте ДТП. Нарушитель с травмами головы доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь.

По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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