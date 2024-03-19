Технический университет в Верхней Пышме проведёт День открытых дверей

23 марта в Техническом университете в Верхней Пышме состоится День открытых дверей. Для гостей сотрудники и студенты подготовили обширную программу знакомства с вузом.

Программа включает: мастер-классы, пресс-конференцию, индивидуальные консультации, экскурсию по университету и знакомство с общежитием.

«В нашем университете обучается около 700 студентов, каждый из которых затем сможет стать инженером или руководителем предприятий. Поэтому наши преподаватели могут уделить внимание каждому. В День открытых дверей, мы даем будущим студентам возможность не только внимательно изучить наш университет, но и почувствовать себя студентом – провести эксперименты в лабораториях, пообщаться со старшекурсниками», – отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Сотрудники университета продемонстрируют, как проводят научные исследования на реальных установках и как добывают руду и извлекают из нее металлы. Все желающие могут принять в этом участие.

Завершит мероприятие студенческая пресс-конференция – гости могут задать вопросы студентам разных курсов и направлений, а ребята дадут на них ответы из своей студенческой жизни.

Напомним, что Технический университет – это первый негосударственный инженерный вуз России, который готовит специалистов для крупнейших промышленных предприятий и компаний, в 2023 году вуз признан лучшим университетом в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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