Энергетики повысили надежность электроснабжения Челябинской области

Энергетики установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии, которая участвует в надежном электроснабжении объектов Челябинской области, – «Южноуральская ГРЭС-2 – Шагол».

«Энергетики установили новые изоляторы, оттяжки на опорах, шлейфовые спиральные зажимы, а также провели верховые осмотры опор и проводов. В результате работ повышена надежность электроснабжения региона, где сосредоточено множество промышленных градообразующих предприятий, среди которых металлургические компании, машиностроительные заводы, заводы по производству электротехнической продукции», – сообщили в пресс-службе ПАО «Россети» – МЭС Урала.

Отметим, что протяженность линии 500 кВ «Южноуральская ГРЭС-2 – Шагол» составляет 89,2 км.

Челябинск, Анастасия Истомина

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