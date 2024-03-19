Детей участников СВО будут записывать в школы в первую очередь

В этом году детей из семей участников СВО будут зачислять в школы в первоочередном порядке. Это значит, что в списках такие дети будут находитья выше, чем дети без льгот.

«Новая льгота появилась. Для детей военнослужащих, детей граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, детей сотрудников, погибших при выполнении задач СВО, зачисление будет происходить в первую волну», – рассказал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Ранее льготы на первоочередное зачисление детей были у сотрудников полиции; сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; имеющих специальные звания сотрудников органов и учреждений уголовно‑исполнительной системы; органов принудительного исполнения РФ; противопожарной службы и таможенных органов; военнослужащих.

Льготы на зачисления не по месту жительства имеют: те, чьи братья/сестры уже учатся в выбранной школе; дети сотрудников Следственного комитета РФ, судей, работников прокуратуры (если они поступают в школы с интернатом) и другие категории.

Как сообщал «Новый День», запись в первые классы начнется 1 апреля в 00:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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