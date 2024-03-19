В Екатеринбурге запретили остановку и стоянку еще на трех улицах

В Екатеринбурге еще на трех улицах поставили знаки, запрещающие стоянку и остановку транспортных средство. Как информирует Центр организации движения ограничения введены на следующих участках улиц:
– Старых Большевиков, от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад;
– Стахановская, от улицы Победы до улицы Калинина;
– Таганская, от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков.
В первом полугодии 2024 года на данных участках появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», – отметили в ЦОД.
Екатеринбург, Елена Васильева
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