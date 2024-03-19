«Наблюдаем перегруженность учителей начальных классов», – в департаменте образования признали нехватку кадров

Глава департамента образования Екатеринбурга признал, что в начальной школе у учителей колоссальная нагрузка из-за нехватки кадров. Особенно это касается новых районов, где большое количество школьников.

«Если говорить по районам, то, например, только в Академическом почти 3 тысячи первоклассников принимают. Наблюдаем перегруженность учителей начальных классов, потому что у них два классных руководства. Это колоссальная нагрузка на учителя и на школу, – признал глава департамента образования Константин Шевченко. – Один фактор – нехватка кадров. Мы решаем это за счет наших адресных и целевых программ в педагогических колледжах. Второе – это может быть вопросом недостаточной зарплаты (за двойное классное руководство идут надбавки, – прим. ред.). Обсуждаем этот вопрос на разных уровнях. Готовим предложения, как именно поменять это. Двойная нагрузка для учителя начальной школы – это очень серьезно. Наша цель прийти к тому, чтобы у учителей начальной школы был только один класс».

Как ранее писал «Новый День», в этом году в первых классах в школах Екатеринбурга создано более 24,6 тысячи мест. Это на 1,3 тысячи мест больше, чем годом ранее.

«В последние годы у нас вообще положительная динамика по количеству учащихся всех параллелей. В год прибавляется по 7-8 тысяч учеников. Не только за счет рождаемости, но и за счет миграционных процессов», – отметил Шевченко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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