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Вторник, 19 марта 2024, 11:51 мск

Новости Екатеринбург

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Приставы забрали у должника земельный участок и коттедж на 15 млн рублей

В Екатеринбурге судебные приставы намерены пустить с молотка имущество очередного должника. Как сообщает пресс-служба УФССП, житель уральской столицы оказался должником по налогам, а также перед банком и не указанным юридическим лицом. Общая сумма задолженности превысила 15 млн рублей.

В результате в Ленинском районном отделении судебных приставов было возбуждено сводное исполнительное производство. В ходе него были арестованы коттедж, площадью несколько сотен квадратных метров, не являющийся единственным жильем должника, а также земельный участок в Сысертском районе. Имущество было оценено и передано на реализацию в Территориальное управление Росимущества.
Средства от продажи на аукционе коттеджа и земельного участка будут направлены судебным приставом на погашение задолженности по нескольким исполнительным производствам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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