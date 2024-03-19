Пассажир рейса Волгоград – Екатеринбург скончался в самолете

На борту самолета авиакомпании NordStar, который должен был вылететь из Волгограда в Екатеринбург, умер пассажир. Это произошло вчера вечером.

Мужчина поднялся на борт, но спустя несколько минут ему стало плохо. Бортпроводники вызвали медиков из аэропорта, а сами начали оказывать пассажиру первую помощь. Однако ни им, ни прибывшим фельдшерам спасти мужчину не удалось, он скончался на месте. Причина смерти не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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