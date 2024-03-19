Уральские врачи будут использовать нейросети для борьбы с туберкулезом

Свердловский минздрав планирует до конца 2024 года внедрить систему искусственного интеллекта для просмотра флюорографических снимков органов дыхания. Нейросети должны помочь врачам вовремя заметить ранние признаки туберкулеза у пациентов.

О нововведении рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. По ее словам, сегодня почти везде присутствуют цифровые рентгенологические установки, а снимки передаются в облачный архив медицинских изображений. Врачи-рентгенологи могут дистанционно читать снимки и отслеживать изменения в динамике.

«Сейчас мы рассматриваем внедрение системы искусственного интеллекта для чтения маммографических снимков, и на следующем этапе – снимков органов дыхания. Конечно, диагноз будет ставить только врач, но ИИ станет большим подспорьем в работе медиков. Ежегодной диспансеризации подлежат 70% населения области, то есть больше 2 миллионов человек – гигантская нагрузка на рентгенологическую службу. Искусственный интеллект будет выдавать параметры, на которые врач должен обратить внимание при втором чтении снимка», – пояснила замминистра.

Минздрав планирует применить программные продукты, которые зарегистрированы и рекомендованы Росздравнадзором. Нейросети будут внедряться в единую информационную систему региона, которая объединяет все свердловские больницы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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