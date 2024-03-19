Задержаны подростки, стрелявшие по электричкам (ФОТО)

В Екатеринбурге задержаны юноши 17 и 18 лет, которые ради развлечения стреляли по электричкам из пневматики.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, вечером 16 марта на остановочном пункте Чапаевская в Екатеринбурге неизвестные обстреляли электрички ст. Ощепково – Екатеринбург и ст. Нижняя – Екатеринбург. К счастью, люди во время стрельбы не пострадали, но в трех вагонах были повреждены стеклопакеты. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Вскоре транспортная полиция установила подозреваемых – двух подростков, которых видели слоняющимися по станции. Обоих юношей задержали неподалеку от места происшествия.

В линейном отделе личности подростков установили. Старший из них, 18 лет, нигде не учится и не работает, живет с бабушкой. Младший, 17 лет, еще учится в школе, живет со старшей сестрой. Родителей у обоих юношей нет.

Задержанные признались, что по окнам поездов стреляли ради забавы из пневматического оружия, похожего на пистолет Макарова. Друзья купили его на одном из маркетплейсов. Пистолет, баллоны со сниженным газом и пластиковую банку с металлическими шариками калибра 4,5 мм сыщики направили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что пистолет изготовлен заводским способом.

В отношении 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». По предварительным данным, именно он стрелял по окнам электричек. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Его младший друг проходит по делу в качестве свидетеля. Вероятно, его поставят на учет по месту жительства в территориальном ОВД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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