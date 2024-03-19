Авиалесоохрана дала прогноз по природным пожарам в УрФО

В ФБУ «Авиалесоохрана» представили прогноз по природным пожарам на весенне-летний период в регионах Уральского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, опасность пожаров в УрФО вырастет в мае. Особое внимание будет направлено на Курганскую и Тюменскую области, а также южную, центральную и восточную часть Челябинской области. В июне повышенная опасность ожидается в западной и юго-восточной части Ямало-Ненецкого АО, северо-восточной части Ханты-Мансийского АО, на всей территории Курганской области, в центральной и восточной части Тюменской области, южной части Челябинской области. В июле – в центральной и восточной части Ханты-Мансийского АО, южной и восточной части Ямало-Ненецкого АО, северной части Тюменской области. В августе – в центральной части Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО.

И.о. начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Кирилл Провин на сегодняшней пресс-конференции подчеркнул: «Для выполнения задач по экстренному реагированию, в том числе для ускорения доставки авиапожарных на тушение лесных пожаров, Федеральная Авиалесоохрана в течение апреля планирует расстановку собственных вертолетов Ми-8 МТВ-1 межрегионального лесопожарного центра «Север» и арендованных винтокрылых машин на территории регионов юга Сибирского и Дальневосточного округов. В мае еще добавим «прикрытие» воздушными судами регионов южной части Уральского федерального округа. Планирование основано на данных долгосрочного прогноза по лесопожарным рискам и многолетнем опыте Авиалесоохраны по оказанию регионам помощи в предотвращении и ликвидации ЧС в связи с лесными пожарами. Расстановка авиации на летний и осенний период будет уточняться в соответствии с помесячной корректировкой прогнозов пожарной опасности».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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