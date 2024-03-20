На Урале стало меньше коров, но больше молока

За год в хозяйствах Свердловской области снизилось поголовье коров, однако производство молока возросло. Такие данные приводит Свердловскстат.

По информации ведомства, в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023-го поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,2% – с 261,5 тысячи до 260,9 тысячи, в том числе коров – со 117 тысяч до 115,9 тысячи. При этом производство молока выросло на 4% – со 127,4 тысячи тонн в январе-феврале 2023 года до 132,5 тысячи в этом году.

Количество кур осталось на прежнем уровне – 12,8 млн голов. Производство яиц стало выше на 3,8% и составило 272,5 млн штук.

В Свердловскстате отмечают, что на долю фермерских хозяйств и ИП приходится 0,3% производства яиц, 0,5% скота и птицы на убой, 3,9% – молока. Большую часть продукции производят крупные предприятия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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