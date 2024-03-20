Из горящей многоэтажки спасены 18 человек (ФОТО)

В Екатеринбурге пожарные борются с огнем в 10-этажном жилом доме на улице Таганской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 10:58. Загорелась квартира на 8-м этаже. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные эвакуировали из здания 18 человек, в том числе четверых детей. На месте работают 12 единиц спецтехники и 44 человека личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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