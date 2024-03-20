Уральских участников СВО призывают активнее участвовать в программе «Время Героев»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев призвал участников специальной военной операции активнее регистрироваться в новой программе «Время героев». Напомним, что впервые о ней объявил глава государства Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

«Кадровая программа «Время героев» – уникальная возможность для участников спецоперации применить свои лидерские качества на благо Родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», – отметил Владимир Якушев.

Добавим, что программа создана Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Цель – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.

Заявки в программу подали уже свыше 34 тысяч человек, 22% из них – это возрастная группа от 35 до 40 лет. Регистрация на программу «Время героев» идёт до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований: участие в боевых действиях в рамках СВО, наличие гражданства России, высшее образование, опыт управления. Участникам необходимо будет заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и написать эссе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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