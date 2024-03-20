Мэрия Екатеринбурга потратила почти 50 миллионов рублей на защиту от хакеров и утечек

Администрация Екатеринбурга израсходовала 48,4 миллиона рублей в 2023 году на собственную информационную безопасность. Такие данные привел и.о. директора городского департамента информатизации Антон Ермаков на заседании комиссии по МСУ в Екатеринбургской думе.

По словам чиновника, деньги тратились на продление подписок на лицензионное ПО, антивирусы, криптографию и защиту от хакерских атак. Также департамент в прошлом году обновил 17 комплектов защиты от прослушки специальных помещений, проверил 27 технических устройств на «жучки», а также провел аттестацию оборудования, связанного с информацией, представляющей гостайну или другие внутренние сведения.

В целом финансирование программы «Электронный Екатеринбург» в 2023 году составило 347 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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