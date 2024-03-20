Екатеринбуржцев убедительно просят больше не ходить на лед (ФОТО)

Утром в Екатеринбурге прошел профилактический рейд по берегу Городского пруда.

В нем приняли участие представители управления МВД России по городу Екатеринбургу, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Свердловской области, Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона, администрации города Екатеринбурга и инспекторы Службы заказчика Верх-Исетского района.

По словам специалистов, лед, образовавшийся нынешней зимой, неоднороден: из-за скачков температуры в нем появились прослойки воздуха, а его структура стала рыхлой. К тому же, под воздействием внутренних теплых течений, стоков, а также солнечного тепла лед начинает активно таять, из-за чего стремительно возрастает риск провалов под него.

Во время рейда специалисты задержали одного любителя подледной рыбалки и выписали извещение о явке на административную комиссию. Мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Кроме патрулирования берегов водоемов, сотрудники МЧС регулярно проводят школьные занятия, посвященные безопасному поведению на льду, а также распространяют специальные памятки и листовки.

Напомним, в местах возможного выхода людей на лед на водоемах уральской столицы установлено 96 знаков безопасности, согласованных с ГИМС. 26 из них установлены в границах акватории Городского пруда. Чтобы избежать опасных ситуаций, гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от выхода на лед и рыбалки на опасных участках.

Екатеринбург, Елена Васильева

Лед на Городском пруду неоднороден и уже опасен за выход на лед нарушителям грозят штрафы

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