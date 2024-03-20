В Академическом начали строить здание районной администрации (ФОТО)

В Академическом начинается строительство районной администрации на участке, примыкающем к Преображенскому парку и улице Вильгельма де Геннина. Изюминкой архитектурного ансамбля будет башня с часами.

Главный девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» начал работы по подготовке строительной площадки и обустройству котлована. Затем начнется возведение самого здания.

Администрация будет построена в классическом архитектурном стиле. Визуально здание будет сочетаться с Храмом Святых Божиих строителей, который тоже располагается в Преображенском парке.

Администрация будет трехэтажной, выполненной в форме полуциркульной дуги. Венчает ансамбль башня с часами и шпилем, длина которого составит 44,4 метра. Общая площадь здания – 3800 кв. м, оно рассчитано на размещение 131 служащего. Для удобства маломобильных граждан в здании расположен лифт. Торжественные приемы районная администрация сможет проводить в универсальном зале, рассчитанном на 200 посадочных мест.

Напомним, в настоящее время администрация района располагается в модульном здании на улице профессора Матвеева, 1.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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