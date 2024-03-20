Более 300 тысяч свердловчан не смогут уехать за границу

Более 300 тысяч жителей Свердловской области не смогут уехать за границу. Причина – долги, переданные в службу судебных приставов для взыскания.

В УФССП дали небольшую раскладку по городам. Так, в Нижнем Тагиле не выездными стали более 35 тысяч человек, в Первоуральске – 6 тысяч, в Каменске-Уральском и Каменском районе – 4 тысячи, в Серове – 8 тысяч.

Благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы РФ, судебные приставы Свердловской области взыскали по различным категориям исполнительных производств с начала 2024 года более 315 млн рублей, отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы Свердловской области призывают жителей региона заблаговременно побеспокоиться о погашении имеющихся долгов.

Узнать о наличии долгов, а также погасить задолженность можно в режиме онлайн с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области http://r66.fssp.gov.ru и на сайте Госуслуги https://www.gosuslugi.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

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