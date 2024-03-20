Через полторы-две недели на Урале начнется клещевой сезон.

Как отмечают медики, первые случаи укусов, традиционно, регистрируются в последних числах марта – первой половине апреля. Клещевой сезон открывается после родительской субботы, когда жители области массово ходят на кладбища. В это время как раз уже появляются проталины и первая трава. Клещи начинают действовать на высохших участках земли. Пока снег лежит везде, кровососы не активизируются. В последние годы в период таяния снега клеща можно будет «подцепить» даже в городе, о чем регулярно сообщают владельцы собак, которые выгуливаеют своих питомцев в парковых зонах. Акарицидная обработка территорий будет проводиться в городах и пригородах только в мае, когда снежный покров полностью исчезнет. Пока случаев укусов клещей по области не зарегистрировано.

Екатеринбург, Елена Васильева

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