Выделенных полос для общественного транспорта в Екатеринбурге станет вдвое больше

В ближайшие два года мэрия Екатеринбурга планирует существенно увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта. Сейчас их протяженность 23 километра – а будет 43 километра.

«Транспортная реформа подразумевает не только создание Центра управления перевозок и брутто-контракты. Это много изменений. Начиная с приоритета для общественного транспорта, увеличения выделенных полос. Сейчас их протяженность всего 23 километра на 17 участках. Есть наработки, и в ближайшие два года планируем увеличить количество выделенок на 20 километров на 42 участках», – рассказал сегодня «транспортный» вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

Кроме того, продолжится обособление трамвайных путей. Новые линии сразу будут строить обособленными, а на существующих установят ограждающие бортики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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