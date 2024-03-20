Музеи из Литературного квартала переедут в «дом-расческу» на Ленина

Четыре музея Екатеринбурга сменят дислокацию на время масштабной реконструкции Литературного квартала. Об этом сообщил начальник управления культуры Илья Марков, выступая с докладом в городской думе.

В 2024 году будет отремонтирована летняя эстрада и три здания «Объединенного музея писателей Урала» в Литквартале. Экспозиции музеев писателя Федора Решетникова, «Литературная жизнь Урала XX века» и «Литературная жизнь Урала XIX века» перенесут в креативный кластер «Л52», который располагается в памятнике конструктивизма, известном как «дом-расческа». В 2025 году туда же переедет музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Параллельно с этим начнется ремонт Камерного театра.

При этом кластер «Л52» тоже нуждается в ремонте общей стоимостью в 230 миллионов рублей, отметил Илья Марков. В этом году в здании-памятнике установят современные инженерные системы и обновят пожарную сигнализацию.

Депутаты попросили перенести на Ленина, 52 и музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави», который находится на территории Уральского педуниверситета. Из-за пропускного режима сейчас туда могут попасть только организованные группы школьников.

«Экспозиция музея посвящена не только конфликту в Афганистане, но и событиям в Чечне и зоне СВО. Естественно, это дальше будет расширяться. Мне бы хотелось, чтобы подрастающее поколение понимало, что все это было не просто так, а была необходимость. Мало кто из молодежи сейчас знает про Афганистан, а там было много героических поступков», – заявил Станислав Киселев.

Илья Марков сообщил, что переезд «Шурави» в креативный кластер не рассматривается, но управление культуры ищет отдельное здание для музея. «Все-таки это разные темы: история Екатеринбурга и локальные конфликты. Мы бы хотели сохранить идентичность этого музея», – отметил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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