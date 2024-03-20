Мусульманам отказали в строительстве благотворительного дома в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказал мусульманской общине «Ислам Нуры» в разрешении на строительство благотворительного дома в поселке Садовый. Документ опубликован на официальном портале городской администрации.

В постановлении говорится, что проект не был согласован из-за угрозы экологической безопасности, а также в связи с вероятным повышением нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру, улично-дорожную сеть и дефицитом автопарковок.

Согласно проекту, двухэтажное здание должно было появиться на улице Верстовой. Там планировали зал для проведения встреч вместимостью до 40 человек, приемную, кабинет директора, помещение для персонала, библиотеку, три туалета, помещение для размещения системы автономного отопления.

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург, Елена Владимирова

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