В Екатеринбурге построят новое музейное хранилище

В Екатеринбурге появится единое фондохранилище для муниципальных музеев. Сроки строительства объекта в мэрии не называют, но площадь помещений должна составлять не менее 6750 квадратных метров.

Как сообщил начальник управления культуры Илья Марков, сегодня в городе остро не хватает зданий для хранения музейных экспонатов. Единственное фондохранилище есть у Екатеринбургского музея ИЗО, оно появилось благодаря проекту «Эрмитаж Урал». В управлении культуры предлагают построить еще одно хранилище, куда переедут фонды «Объединенного музея писателей Урала, музея истории Екатеринбурга и музейного центра «Гамаюн». Этот проект внесен в список перспективных мероприятий до 2035 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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