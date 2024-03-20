Таможенники обнаружили фуру, где лежало 20 тонн контрабандной одежды

В Екатеринбурге в ходе досмотра таможенники обнаружили фуру с двадцатью тоннами нелегальной одежды. Транспортное средство следовало из Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, ходе досмотра в большегрузе инспекторы обнаружили почти 60 тысяч единиц одежды: куртки, костюмы, джинсы, перчатки с маркировкой известных иностранных спортивных брендов, а также норковые шубы и нижнее белье. Стоимость задержанной партии – 77 млн рублей. Согласно ярлыкам, все товары изготовлены в Китае и Южной Корее.

Сопроводительных документов у перевозчика не оказалось. По результатам проверки товары признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС и помещены на склад временного хранения. У получателя есть месяц на добровольное декларирование и уплату таможенных платежей – речь идет о сумме в 24 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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