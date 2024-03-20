В Екатеринбурге будет больше платных парковок

В Екатеринбурге станет больше платных парковок. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил вице-мэр Рустам Галямов. По словам чиновника, еще в феврале платных паркомест в уральском центре было 2346, а в марте их стало порядка 3000. «Мы видим потенциал до 17 тысяч. Это перспектива не ближайшего времени. Но работа будет выстроена», – заверил г-н Галямов.

Также в ходе пресс-конференции чиновник рассказал об инициативе направлять все деньги, полученные с платных парковок, на ремонт дорог. А все деньги, вырученные с аукционов по КРТ – на строительство детсадов. «По итогу года подведем черту, сколько денег собрали», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Васильева

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