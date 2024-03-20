В Екатеринбурге появилась первая экостанция по приему твердых отходов

В Чкаловском районе Екатеринбурга открылась первая экологическая станция по приему твердых отходов для дальнейшей переработки. Она будет принимать пластиковые бутылки, крышки, контейнеры от готовых блюд, бумажные стаканчики, макулатуру и алюминиевые банки.

Идею экостанции реализовали три уральские компании: «Жизньмарт», «Умная Среда» и «Уралвторма». По словам генерального директора «Умной Среды» Михаила Кичигина, компании предложили перерабатывать собранные отходы в сырье для вторичного использования, а также создавать из него износостойкую уличную мебель. «Мебель похожа на деревянную, но служит дольше и не боится вандалов», – уточнил Кичигин. В Екатеринбурге и других городах области уже установлены такие пластиковые скамейки и урны.

Еще четыре подобные станции планируют открыть до конца 2024 года. Они появятся в центре города, а также в Ботаническом и Академическом районах. «Подобные экостанции позволяют вовлекать большее количество граждан в раздельный сбор мусора. В ближайшей перспективе в Екатеринбурге откроются еще несколько аналогичных пунктов. Все они будут расположены в шаговой доступности от крупных жилых комплексов», – отметил заместитель областного министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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