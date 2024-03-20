В сочинениях на ЕГЭ школьники смогут ссылаться на аниме, мангу и сюжеты видеоигр

Российские школьники в сочинениях на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку смогут ссылаться на аниме, мангу и сюжеты видеоигр. Об этом стало известно из новых методологических документов ФИПИ для подготовки к ЕГЭ.

В этом году изменилась формулировка 27-го задания экзамена по русскому языку. Из документа следует, что «при обосновании собственного мнения экзаменуемый должен привести пример-аргумент» с опорой на жизненный, читательский или историко-культурный опыт.

Примером историко-культурного опыта может быть теперь ссылка на кинофильм, мультипликационный фильм, а также на аниме, мангу, комикс, графический роман, сюжет компьютерной игры и их интерпретация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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