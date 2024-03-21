Администраторы, кассиры и продавцы стали дороже ценить свой труд

В связи с кадровым дефицитом в Свердловской области представители массовых профессий – администраторы, менеджеры по продажам, кассиры – стали указывать в своих резюме значительно более высокий уровень ожидаемой зарплаты, чем год назад.

Как отмечают специалисты «Зарплаты.ру», кадровый дефицит вынуждает работодателей повышать зарплаты даже сотрудникам без высшего образования.

За год сильнее всего выросли средние зарплатные ожидания у администраторов (+33% у мужчин – до 51,5 тыс. рублей, +28% у женщин – до 44,4 тыс. рублей), кассиров-операционистов (+42% у мужчин – до 50 тыс. рублей, +17% у женщин – до 37,1 тыс. рублей), кладовщиков (+50% у мужчин – до 70,7 тыс. рублей, +37% у женщин – до 57 тыс. рублей).

Менеджеры по продажам – мужчины в среднем хотят зарабатывать не меньше 59,3 тыс. рублей, женщины – 53,9 тыс. рублей; операторы call-центров мужчины – 48,7 тыс. рублей, женщины – 37,5 тыс. рублей; продавцы-консультанты мужчины – 49,9 тыс. рублей, женщины – 43,3 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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