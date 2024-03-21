На Радищева и 8 Марта трамваи встали из-за ДТП на путях (ФОТО)

В Екатеринбурге на улицах Радищева и 8 Марта встали трамваи из-за ДТП на путях. Столкнулись две легковушки, пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы, машины столкнулись на перекрестке 8 Марта – Радищева, напротив дендропарка. Сейчас одну из них увозят на эвакуаторе, вторая пока стоит на путях.

Из-за аварии полностью парализовано движение трамваев в обе стороны. И на Радищева, и на 8 Марта скопилась длинная вереница вагонов.

Из-за этого транспорт не могут дождаться жители в других районах. Например, в Академическом горожане долго не могли дождаться трамвая № 1. А когда вагон пришел, водитель объявил, что тот следует в депо.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Степан Фахтиев

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