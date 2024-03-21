Предприятия УрФО за год произвели продукции на 40,6 трлн рублей

За 2023 год в Уральском федеральном округе вырос объем продукции обрабатывающих предприятий, тогда как добыча полезных ископаемых, наоборот, несколько сократилась.

По данным Свердловскстата, оборот организаций УрФО по всем видам экономической деятельности в 2023 году достиг 40,6 трлн рублей. Индекс промышленного производства по сравнению с 2022 годом составил 101,1% (по России – 103,5%).

Динамика по разным видам экономической деятельности – неравная. Добыча полезных ископаемых составила 96,6% от уровня 2022 года, ИПП по обрабатывающим производствам – 109,7%, по обеспечению электроэнергией, газом и паром – 98,2%, водоснабжению, сбору и утилизации отходов – 97,3%.

Объем товаров в сфере обрабатывающих производств составил 9 трлн 118,5 млрд рублей, или 114,5% к уровню 2022 году. Лидерами здесь стали Свердловская и Челябинская области – они обеспечили 35,2% и 26,5% всего объема. В целом на долю УрФО приходится 12,9% объема отгруженных товаров обрабатывающих производств России.

Оборот в сфере добычи полезных ископаемых составил 12 трлн 548,6 млрд рублей, или 118,4% к уровню 2022 года. На ХМАО-Югру и ЯНАО приходится 94,8% этой суммы. Доля Уральского федерального округа в данном показателе по России – 46,3%.

Промышленники ХМАО-Югры за год повысили цены на свою продукцию на 47,4% – это максимальный показатель в УрФО, минимальный – в Курганской области, 2,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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