Фонд святой Екатерины помог спасти младенца в критическом состоянии

Фонд святой Екатерины помог спасти жизнь ребенка. В конце января в состоянии клинического шока в Областную детскую клиническую больницу поступил трехмесячный Юсуф. Малыш был в критическом состоянии: работа всех жизненно важных систем организма очень быстро ухудшалась.

Врачи смогли стабилизировать его состояние, но после проведенных обследований стало понятно, что Юсуфу надо оперативно удалить селезенку и сделать корректировку врожденного порока сосудов.

«В Свердловской области операций по эндоваскулярной хирургии такому маленькому ребенку никогда не проводили, и единственным решением стала экстренная транспортировка в Национальный медицинский исследовательский центр», – говорит главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

К спасению мальчика подключились учредители Фонда святой Екатерины – благотворители помогли со спецбортом до Москвы.

Московские специалисты успешно провели все необходимые операции, а на прошлой неделе родители Юсуфа впервые за два месяца смогли взять своего сына на руки.

«В этой ситуации ключевую роль играла скорость – Юсуфа надо было очень быстро доставить в Москву. Учредители фонда сразу же приняли решение поддержать малыша, помогли со спецбортом. Сейчас уже все позади, малыш дома, он здоров, и для родителей это самое главное», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что ближайшие месяцы за состоянием малыша будут наблюдать уральские врачи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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